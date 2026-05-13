Prieto defiende cuidar el litoral de forma "más natural, accesible y adaptada" al cambio climático

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en Platja d'Aro (Girona) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

GIRONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reivindicado una nueva manera de entender y cuidar el litoral "más natural, accesible y adaptada a la emergencia climática".

Lo ha dicho este miércoles durante la inauguración del primer tramo del nuevo paseo marítimo de la Platja Gran d'Aro, en Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró (Girona), acompañado del alcalde, Maurici Jiménez, y el subdelegado del Gobierno en Girona, Pere Parramon.

Prieto ha subrayado que el nuevo tramo renaturalizado, con dunas, vegetación autóctona, nuevo arbolado y suelo de sablón, simboliza "un cambio de modelo" en la relación entre las personas, el espacio público y el medio natural.

El delegado del Gobierno ha recordado que la Costa Brava ha sufrido en los últimos años el impacto de temporales como el Gloria, en el 2020, o el Nelson, en el 2024, y ha remarcado que estos episodios evidencian que "la emergencia climática ya no es una previsión, sino una realidad".

Por eso, ha destacado la necesidad de impulsar actuaciones de protección del litoral con "inversión pública, planificación y cooperación institucional".

EL PASEO MARÍTIMO

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha destinado más de 568.000 euros a este primer tramo del paseo marítimo.

Esta actuación tendrá continuidad con dos proyectos más: la futura pasarela sobre el río Ridaura, que permitirá conectar todo el paseo y que se prevé que empiece a construirse este otoño, y la reforma integral de la Platja Gran d'Aro, valorada en 9,7 millones de euros.