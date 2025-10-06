Prieto felicita al cónsul en Tel Aviv por su trabajo con los españoles de la flotilla detenidos

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha felicitado este lunes al cónsul general de España en Tel Aviv y al conjunto del cuerpo diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores por su trabajo con los españoles de la Global Sumud Flotilla detenidos por el Gobierno de Israel.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Prieto ha explicado que está pendiente de la llegada de los catalanes que formaban parte de la flotilla y que se encuentran en Atenas.

"Durante todo el proceso hemos estado permanentemente en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y coordinados con el Govern" de la Generalitat, ha añadido.