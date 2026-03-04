Prieto, Gay y Navarro (CZFB) inauguran BWAW 2026 sobre igualdad de género en el ámbito empresarial

Archivo - (I-D) Blanca Sorigué (CZFB), Pere Navarro (CZFB), Maria Eugènia Gay, Carlos Prieto, Ana María Martínez Y Saray Espejo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto; la teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, y el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, han inaugurado este miércoles la edición 2026 de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), en el DFactory Barcelona, centrada en la igualdad de género en el mundo empresarial e industrial.

También han estado la presidenta delegada del área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Barcelona, Ana María Martínez; la directora general de Equidad en los Trabajos de la Generalitat, Saray Espejo, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El encuentro, que se celebra hasta el viernes, está impulsado por el CZFB, con la colaboración de la Fundación Incyde de la Cámara de España y RTVE Play, y el apoyo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Ebro, y el patrocinio destacado de Merlin.

Entre los temas que se tratarán están la arquitectura, la salud, la ciencia, el mundo corporativo, el espacio, el sector digital, el sector inmobiliario, el fintech, la seguridad o los videojuegos.

AUTORIDADES

Prieto ha apuntado que "cuantas más oportunidades se den, más capacidad habrá para incorporar talento femenino" y ha añadido que se ha avanzado mucho, pero que aún queda mucho por avanzar hacia la igualdad.

Gay ha celebrado que este evento versa sobre "cómo allanar el camino para las mujeres que van a venir", y ha dicho que permite avanzar hacia la igualdad de género.

Navarro ha subrayado que la competitividad del futuro depende del talento y que este talento no tiene género, por lo que ha llamado a avanzar hacia la igualdad, que ha dicho que "no es una causa exclusiva de las mujeres, es una causa de toda la sociedad".

IGUALDAD

Martínez ha apuntado que cada vez hay más mujeres que deciden emprender, pero ha lamentado que hay desigualdades que persisten, y que es en este punto "donde las políticas públicas son determinantes y necesarias".

Espejo ha señalado que el principal reto actual es alcanzar la "plena participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad y equidad".

Sorigué ha explicado que la igualdad de género es "una cuestión estratégica" y ha celebrado que BWAW se ha consolidado como un evento referente en equidad de género.