Prieto, sobre la regularización de migrantes: "Los explotadores son los únicos que pierden"

Una persona migrante realiza trámites de extranjería en la Comisaría de la Policía Nacional de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Prevé que puedan acogerse unas 100.000 personas en Catalunya

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha manifestado que la regularización extraordinaria de personas migrantes en España contribuirá al mantenimiento del Estado de bienestar y a que los migrantes obtengan una serie de derechos que son imprescindibles: "Los explotadores laborales son los únicos que pierden. Todos los demás ganamos".

Así lo ha manifestado en una atención a medios este viernes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la que ha recordado que esta será la séptima regularización extraordinaria que se lleva a cabo en España y que dos de ellas se produjeron durante el mandato de José María Aznar (PP), que regularizó a más de medio millón de personas.

Por esto, ha dicho estar un poco sorprendido con "esta deriva del Partido Popular" porque no se trata de un procedimiento inédito en España, en sus palabras.

Prieto ha afirmado que "seguramente serán más de 100.000" las personas que podrán acogerse a la regularización en Catalunya, pero que el número exacto lo confirmará la Secretaría de Estado de Migraciones y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

DERECHOS HUMANOS

Prieto ha dicho que el hecho de que algunos lo pongan en duda tiene como objetivo intentar transmitir miedo, pero que este temor es absolutamente infundado, en sus palabras textuales: "Es simplemente intentar utilizar políticamente algo que es una cuestión de derechos humanos, de derechos sociales, de personas que ya residen aquí y por otra parte que es absolutamente imprescindible para la dinamización de nuestra economía".

Ha recordado que las personas no nacidas en España suponen ya el 15% de los afiliados a la Seguridad Social y que ha hablado con prácticamente todos los sectores económicos y piden "que haya más personas que estén en disposición de trabajar porque lo necesitan para el crecimiento económico de España".

En este sentido, ha señalado que el Banco Central Europeo dijo que el dinamismo económico de España no se entendería sin la aportación de las personas migrantes que han venido de otros países "a trabajar y a aportar" y que la regularización permitirá que pasen de la economía sumergida a la economía real.

Prieto ha añadido que las personas que deseen acogerse a esta regularización tendrán que probar, aportando documentación, que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, y ha negado que exista un "efecto llamada", porque la fecha es muy limitada.