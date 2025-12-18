Prieto reivindica el trabajo del Gobierno: "Catalunya está mejor que hace siete años"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reivindicado la obra de Gobierno del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez en Catalunya en los últimos siete años: "Catalunya está mejor que hace siete años".

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa para presentar el balance socioeconómico de Catalunya en 2025, en la que ha añadido que si le hacen esta pregunta, su respuesta es que "sí, sin ningún tipo de duda" y ha señalado que hay entendimiento y diálogo con el Govern, tras una etapa que ha definido de compleja, en referencia al 'procés'.

"Es un Gobierno que dialoga", ha dicho Prieto, que ha celebrado que la relación con el Ejecutivo catalán "ha cambiado de arriba abajo" y que, textualmente, se han dado pasos decisivos para la normalización de la vida en Catalunya.

Ha subrayado que el resultado de estos siete años de Gobierno de Sánchez han tenido "sin querer ser triunfalista, un balance de éxito, con una mejora evidente si se compara con el último año de Gobierno del PP".

Prieto ha dicho que estas afirmaciones se basan en datos, aunque ha admitido que el Gobierno "aún tiene mucho trabajo y retos por delante".

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha explicado que está trabajando para integrar el bono de transporte de 60 euros mensuales anunciado por Sánchez con la T-Mobilitat de la Generalitat.

TRABAJO

Prieto ha detallado que la afiliación a la Seguridad Social en Catalunya está en cifras "récord", con 3,88 millones de afiliados en noviembre, de los que medio millón son puestos de trabajo creados en los últimos años.

Ha añadido que actualmente hay 485.000 ocupados más que en 2018, que los contratos indefinidos han subido un 144% frente a 2019 y que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha beneficiado a 326.000 personas, un 10% de los trabajadores.

El delegado del Gobierno ha añadido que la pensión media de jubilación en Catalunya ha aumentado en 420 euros respecto a 2018, hasta 1.545 euros mensuales, cifra que ha contrapuesto a los 1.147 euros mensuales que ha dicho que recibirían los jubilados si se hubiera mantenido el aumento anual del 0,25% que se hacía durante el último Gobierno del PP.

INVERSIONES

Prieto ha explicado que en los últimos siete años el Gobierno ha destinado 60.768 millones de euros a inversiones en Catalunya, a los que ha dicho que se deberán sumar los 17.104 millones de la futura condonación de deuda de la Generalitat con el Estado.

Ha añadido que, en 2026, el Gobierno transferirá casi 33.000 millones de euros a la Generalitat entre entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2024, un 6,6% más que en 2025.