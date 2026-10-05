Prieto, Valls, Baró, Navarro (CZFB) y Sorigué (CZFB) inauguran el 7 BNEW centrado en IA y defensa

(I-D) Blanca Sorigué (CZFB), Pere Navarro (CZFB), Carlos Prieto, Jaume Baró, Jordi Valls - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el secretario de Empresa de la Generalitat, Jaume Baró; el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han inaugurado este lunes la 7 edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW).

El encuentro se celebra hasta el miércoles en el DFactory Barcelona y prevé unos 12.000 asistentes en una edición marcada por la incorporación de 5 nuevas verticales: Gaming, AI, Energy, Agrofood y Science, que se suman a los sectores de Talent, Aviation & Space y Health.

Prieto ha puesto en valor el crecimiento tanto del evento como del DFactory en los últimos años y ha asegurado que "no es casualidad: se ha pensado, se ha planificado y se ha ejecutado".

Ante la presencia de mandos militares, entre los que estaban el teniente coronel Juan José González Laá y el coronel Raúl Lagunas Español, Valls ha subrayado la importancia de la soberanía estratégica en defensa y la importancia de la tecnología dual.

Ha explicado que en España "no se había invertido en defensa porque no había percepción de inseguridad" y que ahora se puede hacer porque ha aparecido esta percepción, y ha destacado que se debe impulsar la soberanía estratégica.

El teniente de alcalde ha afirmado que ciudades como Barcelona y Madrid tienen "una gran oportunidad para "desarrollar esta soberanía estratégica" y ha llamado a desarrollar tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

BARÓ, NAVARRO Y SORIGUÉ

Baró ha asegurado que el BNEW se ha convertido en un "pilar de la innovación en el calendario de Barcelona y de Catalunya" y ha subrayado la importancia del evento ante la voluntad de ser un país de base industrial.

Ha dicho que serlo "es la base de todo", ya que permite mejores puestos de trabajo con mayores salarios en todo el territorio.

Ha añadido que el BNEW es un buen ejemplo de evento que sirve para "abrir la oportunidad de crear industrias duales" y que la base industrial y tecnológica de Catalunya permite ser el origen de aplicaciones duales.

Navarro ha recordado que el BNEW nació en plena pandemia para abrir "una ventana a la esperanza y al optimismo relacionada con la nueva economía".

Ha explicado que la nueva economía parece "algo abstracto" que no impacta en la vida cotidiana de las personas, pero que sí que afecta y que el evento quiere mostrarlo.

Sorigué, por su parte, ha detallado que el evento cuenta con 8 verticales "que pueden parecer muy diferentes, pero que comparten retos, tecnologías y oportunidades".

Ha destacado que el evento sirve para crear oportunidades entre sectores que nadie ha visto hasta el momento.