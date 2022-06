El Primavera Sound abre la temporada de festivales en una edición de doce días de conciertos

Dos fines de semana en el Fòrum y cinco días de conciertos en salas de Barcelona

El Primavera Sound de Barcelona abre la temporada de festivales en una edición que se prolongará durante dos fines de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona y cinco días de conciertos en una quincena de salas de la capital catalana, para doce días de conciertos tres años después por la pandemia de coronavirus.

Una edición por la que pasarán artistas como Nick Cave & The Bad Seeds, Pavement, The Strokes, Dua Lipa, The National, Beck, Gorillaz, Maria del Mar Bonet, Tyler the Creator, Lorde, Bad Gyal, King Gizzard & The Lizard Wizard, Antònia Font, Yeah Yeah Yeahs, Run the Jewels, The Smile, Slowdive, Jorja Smith, Tame Impala, Phoenix, Mavis Staples, Interpol y Megan Thee Stallion, entre muchos otros.

Pese a que el grueso de la programación se inicia este jueves con la primera jornada en el Parc del Fòrum, el Primavera Sound celebra este miércoles una jornada de bienvenida en el Poble Espanyol en la que actuarán The Linda Lindas, Wet Leg, Teto Preto y Rina Sawajama y que continuará en la sala Upload con De1l Girlz x Dani Rev, Kokoko!, Dj Travella y Tayhana.

El Primavera a la Ciutat contará con 14 salas que durante cinco días --este miércoles y del 5 al 8 de junio-- albergarán cerca de 200 conciertos, a los que se podrá acceder por orden de llegada los poseedores de abono y además se reserva un 15% del aforo para entradas individuales.

El festival ofrece la posibilidad de ver en sala a algunos de los cabezas de cartel del festival, como Beck, Megan Thee Stallion e Interpol, y los conciertos se harán en recintos como la Sala Apolo, La 2 de Apolo, Razmatazz 1 y 2, Sidecar, Paral·lel 62, RED58, La Tèxtil, La Nau, Laut, Bóveda, Vol, el Poble Espanyol y Upload: uno de los casos paradigmáticos será King Gizzard & The Lizard Wizard que prevé cinco conciertos entre las jornadas en el Forum y el Primavera a la Ciutat.

PARC DEL FÒRUM

El Parc del Fòrum acogerá a unas 400 bandas durante los dos fines de semana de esta edición especial del Primavera Sound en los 16 escenarios desplegados en el parque, y en los que alineará sus dos escenarios principales en la explanada principal para facilitar los desplazamientos.

Las jornadas centrales en el Parc del Fòrum contarán con cabezas de cartel como The Strokes, Tame Impala, Tyler the Creator, Jorja Smith y Gorillaz, que actuarán ambos fines de semana, además de los habituales Shellac, mientras que otros como Nick Cave & The Bad Seeds, Beck, Lorde, The National, Dua Lipa e Interpol solo lo harán en uno de ellos.

A la ausencia de Massive Attack por enfermedad de uno de sus componentes anunciada hace semanas, se han unido de última hora las caídas del cartel de grupos como Bikini Kill, Georgia, girl in red, Lingua Ignota y Kehlani.

Sin embargo, el festival ha incorporado a su cartel a Joan Miquel Oliver, el rapero Bada$$, el dúo Let's Eat Grandma, el productor Nexcyia y Los Hermanos Cubero, y bandas como 107 faunos, Low, Marina Herlop, Paloma Mami y Rigoberta Bandini han sumado nuevos conciertos a los que ya tenían previstos en el festival.

El festival ha señalado que desde que anunció el cartel de esta edición el 24 de mayo de 2021, tras cancelar las ediciones de 2020 y 2021 por la pandemia, han causado baja 23 artistas, pero se han sumado 146.

El Primavera Sound cerrará su programación el 12 de junio con el Brunch-On the Beach en la playa de Sant Adrià de Besòs, una fiesta diurna que contará con Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou para despedir el festival.

Esta edición del Primavera Sound llega también tras el anuncio de que en 2023 el festival tendrá doble sede: del 1 al 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey (Madrid).