El Primavera Sound celebra su primera noche protagonizada por Tame Impala y el regreso de Pavement

Yo La Tengo, Cigarettes After Sex, Carolina Durante y Charli XCX también han actuado

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound ha celebrado este jueves su primera noche en el Parc del Fòrum de Barcelona con los conciertos de Yo La Tengo, Cigarettes After Sex, Carolina Durante y Charli XCX, y en la que los australianos Tame Impala y el regreso a los escenarios de Pavement han sido los grandes protagonistas.

Después de abrir con 'Gone', la británica Charli XCX ha reinado en el escenario con otros grandes temas de su repertorio como 'Yuck' y 'Usted to know me', y ha sorprendido al público cuando ha aparecido para cantar 'Beg for you' junto a Rina Sawayama, que también tiene conciertos programados para esta edición del festival.

Charli XCX ha calentado motores para un público que esperaba con muchas ganas a Tame Imapala, que por cuarta vez en su historia actúa en el festival barcelonés: "Estoy tan contento de estar de vuelta, todos nosotros. Pensábamos que este día nunca llegaría, pero aquí estamos", ha destacado el líder de la banda australiana, Kevin Parker, para introducir el tema 'Breathe deeper'.

"¿Nos volvemos un poco locos?", le ha preguntado Parker al público al empezar uno de himnos más icónicos del grupo, 'Elephant', a lo que los asistentes han respondido con una larga y fuerte ovación y un entusiasmo que se ha prolongado durante toda la canción, que ha concluido con Parker asegurando que esta cálida acogida es la que le gusta al grupo.

El cielo del recinto se ha llenado de confeti con 'Let it happen', y un público obediente ha coreado la canción 'Eventually', que Parker ha introducido asegurado: "No hay ningún otro sitio donde preferiríamos estar. Cantad todos si os sabéis esta canción".

Para acabar, la banda ha hecho un guiño a los asistentes cuando ha versionado la canción 'Last night' de The Strokes, que este mismo jueves ha cancelado su actuación programada para el viernes dentro del festival --"Solo para vosotros, Primavera, porque os queremos", ha dicho Parker--, y se ha despedido haciendo vibrar al público con la ineludible 'The less I know the better'.

UN CONCIERTO DE HORA Y 40 MINUTOS DE PAVEMENT

Finalmente, los integrantes de la banda indie-rock Pavement han arrancado con 'Frontwards' y 'Silent' un espectáculo visual de luces y humo ante un público que ha sumado sus voces para cantar 'Gold sounds', seguida por 'Father Sister' y la esperada 'Cut your hair'.

"Muchas gracias, Primavera", ha expresado el líder de la banda americana, Stephen Malkums, antes de entonar 'Grounded', y ha recordado que inicialmente la banda tenía previsto reencontrarse en el festival en junio de 2020, antes de aplazarse por la pandemia del Covid-19.

Después de 'Folk Jam', 'Shady', 'Range Life' y con los bises 'Witchi', 'Here' y 'Mouth Desert', el grupo ha culminado un enérgico concierto que ha entretenido al público durante más de una hora y cuarenta minutos con una selección de 29 canciones.

La encargada de cogerle el relevo es Bad Gyal, que a finales de mayo presentó su último sencillo, 'La Prendo', seguida por conciertos de Big Freeda, black midi y Otoboke Beaver, entre otros, que se alargarán hasta las seis de la madrugada.

Esta es la mayor edición de la historia del festival barcelonés, que congregará más de 670 actuaciones en 12 días entre los 16 escenarios del Parc del Fòrum y los 14 espacios y salas del insólito Primavera a la Ciutat, pese a las bajas de última hora de Massive Attack, Bikini Kill, Georgia, girl in red, Lingua Ignota, Kehlani y The Strokes.