El Primavera Sound regresa a Argentina y Brasil con The Strokes y Gorillaz en su cartel

Cartel del Primavera Sound Sao Paulo en 2026 - PRIMAVERA SOUND

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Primavera Sound tendrá a los grupos The Strokes y Gorillaz como cabezas de cartel en su retorno a Argentina y Brasil este otoño, donde ya organizó ediciones en 2022 y 2023, informa este lunes en un comunicado.

El festival desvelará próximamente su emplazamiento en Buenos Aires para los días 28 y 29 de noviembre, mientras que la edición brasileña será el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo de Interlagos de Sao Paulo, espacio que ya acogió la edición del 2023.

Además de Gorillaz y The Strokes, el cartel estará formado por FKA Twigs, Yung Lean, CMAT, en su debut en Latinoamérica, el regreso de Lily Allen a Argentina y Brasil tras 15 años, Cara Delevingne y Courtney Barnett, entre otras bandas.

El Primavera Sound de Brasil y Argentina también contará con Nation of Language, This is Lorelei, Mannequin Pussy y John Talabot, padrino de la cultura de club barcelonesa, que se completará con una amplia representación del ecosistema sonoro de ambos países.

La preventa oficial de entradas de Primavera Sound Buenos Aires comenzará el 12 de mayo, mientras que la venta general arrancará una vez agotada la preventa, y las del Primavera Sao Paulo saldrán a la venta próximamente en la plataforma de ticketing Ingresse.

Este anuncio supone el regreso del Primavera Sound a Latinoamérica después de que en 2024 cancelara los festivales que tenía previsto realizar ese año por "dificultades externas" para celebrar los eventos a la altura que se merecen y asegurara que mantenía la esperanza de regresar con más fuerza.