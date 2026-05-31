El primer '3Cat en Viu' reúne a unas 50.000 personas el fin de semana en Montjuïc

BARCELONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del '3Cat en Viu' ha rozado los 50.000 visitantes este fin de semana en la Anella Olímpica de Montjuïc, donde las actividades han conectado los contenidos de 3Cat, sus protagonistas y su público.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, se ha mostrado muy satisfecha de esta primera edición, que pretende recuperar la esencia de 'La Festa dels Súpers', y considera que se ha conseguido poner los contenidos al alcance de la ciudadanía, informa 3Cat en un comunicado.

Entre otros programas, contenidos y presentadores, han participado 'Polònia', 'El foraster', 'Que no surti d'aquí', 'Col·lapse', 'El suplement', 'Atrapa'm si pots', el universo infantil del Super3, los contenidos juveniles de EVA, y en el Palau Sant Jordi han destacado las voces de 'Eufòria' y también 'El foraster'.