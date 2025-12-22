El primer cuarto premio (78.477) reparte 11 series en Badalona (Barcelona) y Olot (Girona)

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid
Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 10:05
Seguir en

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 78.477, agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie, ha repartido 11 series en administraciones de Badalona (Barcelona) y Olot (Girona)

El número, que fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla, ha repartido 10 series en la administración 35 de Badalona y una serie en la administración 1 de Olot.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado