El primer festival Observa de Sabadell (Barcelona) tendrá a M Clan, Rosario y La Casa Azul

SABADELL (BARCELONA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El anfiteatro del Parc Catalunya de Sabadell (Barcelona) acogerá del 26 de mayo al 19 de junio la primera edición del festival Observa, que contará con la actuación de artistas como M Clan, Rosario y La Casa Azul.

Así lo ha anunciado este jueves ante los medios el director del evento, José Luis Castet, que ha detallado que en el cartel también figuran artistas como Don Patricio, SDFK, Rapsusklei y las formaciones de tributo Abba The New Experience y Play The Game, que repasa la discografía de Queen.

Ha explicado que aún faltan nombres por confirmar de un festival que será "transversal", ya que la organización también ha programado un concierto de la novena de Beethoven de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) y citas para público infantil y familiar, con espectáculos de Dàmaris Gelabert, Reggae per xics, Heavy per Xics y Laly Begood.

Castet ha dicho que serán cuatro semanas con nombres "de la escena nacional e internacional" con la voluntad de que el festival se convierta en un referente cultural en el Vallès Occidental y espera que se haya consolidado para 2024, cuando la ciudad será Capital de la Cultura Catalana.

El aforo se limitará a 3.000 plazas y el evento, además de la promoción de la música y la cultura, impulsará medidas de KM 0 como la contratación de empresas locales y de jóvenes, con la previsión de crear un centenar de puestos de trabajo.