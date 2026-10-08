La primera edición de Barcelona4Impact prevé un impacto de 4 millones y reunir a 8.000 personas

Presentación de la programación de la primera edición de Barcelona4Impact - ESADE

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Barcelona4Impact, que comienza este viernes en la ciudad y se alargará una semana hasta el 16 de octubre, prevé generar un impacto económico de 4 millones de euros y reunir a más de 8.000 personas.

Durante la semana que dure la iniciativa, impulsada por Esade, Norrsken y Ship2B y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, se han organizado más de 60 actividades sobre retos sociales, ambientales y económicos impulsadas por diferentes organizaciones, empresas y entidades, informa en un comunicado Esade este jueves.

"Barcelona4Impact nace con un objetivo compartido por las tres entidades impulsoras, que destacan la necesidad de conectar un ecosistema que ya existe en Barcelona, facilitar el intercambio de conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración entre iniciativas que trabajan desde distintos ámbitos para generar impacto", ha explicado Esade.