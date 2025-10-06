Prisión provisional para el conductor detenido por el accidente en la Riera de Gaià (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el conductor de uno de los turismos implicados en un accidente del viernes en la carretera N-340 en la Riera de Gaià (Tarragona), donde murió otra conductora y hubo tres heridos menos graves.

La causa está abierta por homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, informa este lunes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La policía recibió el viernes a las 20.06 el aviso de un accidente con dos turismos y una furgoneta implicados: la conductora de uno de los turismos, una vecina de la Riera de Gaià de 72 años, resultó herida crítica y murió en el Hospital Joan XXIII.