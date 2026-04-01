Prisión provisional para el detenido por la presunta violación en un parque de Montjuic de Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de una agresión sexual en un parque de Montjuic el 13 de febrero, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Así lo ha acordado la magistrada una vez practicadas diligencias de reconocimiento fotográfico, personal y de voz, así como de la geolocalización de terminales telefónicos y de la testifical de la víctima.

El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar y la causa está abierta por un delito de agresión sexual.