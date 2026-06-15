Prisión provisional para 2 detenidos en Girona por pagar a menores a cambio de relaciones sexuales

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Tribunales de Instancia 2 y 4 de Girona acordaron, la semana pasada y en mayo, respectivamente, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para dos detenidos como presuntos autores de delitos de agresión sexual a menores de 16 años e inducción a la prostitución, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este lunes.

El TSJC ha informado de que, aunque se trata de procedimientos y causas diferentes, la víctimas en ambos casos son las mismas y que, además de la prisión provisional, a los investigados también se les ha impuesto la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier vía.

Los Mossos d'Esquadra efectuaron en Girona las detenciones de los dos investigados, de 35 y 44 años, el pasado 28 de mayo y 10 de junio, respectivamente, por presuntamente haber a tres menores pagado para mantener relaciones sexuales entre septiembre y diciembre del año pasado.