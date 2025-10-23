Prisión provisional para un hombre detenido por apuñalar a su padre en Bellpuig (Lleida)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Cervera ha acordado este jueves prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por presuntamente apuñalar a su padre en Bellpuig (Lleida).

La jueza también ha interpuesto una orden de alejamiento y ha prohibido al detenido comunicarse "por cualquier vía con la víctima", según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

El procedimiento está abierto por un delito de tentativa de asesinato y maltrato en el ámbito familiar.