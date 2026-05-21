Los procuradores catalanes ven "dificultades estructurales" que afectan a la efectividad judicial

El decano del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) y presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Javier Segura Zariquiey - ICPB

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) y presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Javier Segura Zariquiey, ha advertido de "dificultades estructurales" que afectan en la efectividad de la ejecución judicial y ha reclamado un compromiso presupuestario de acuerdo con objetivos de la reforma de Justicia en España.

Lo ha expresado en el marco del acto institucional de Sant Iu, patrón del colectivo de procuradores, en el que ha afirmado que el cumplimiento de las sentencias es uno de los indicadores "que más preocupa a la ciudadanía" porque es lo que refleja, de forma más clara, la calidad del sistema judicial, informa el ICPB en un comunicado este jueves.

Ha señalado que la función jurídica tiene consecuencias reales en la vida de las personas y en la calidad democrática de la sociedad y ha hecho referencia al acceso regulado al Punto Neutro judicial por parte de la procura: "Permitiría agilizar de forma notable la tramitación de los procedimientos de ejecución sin ninguna reducción de garantías para el justiciable con plena seguridad jurídica".