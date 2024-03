Productores audiovisuales catalanes lamentan el "paso atrás" de no aprobarse los Presupuestos

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Productors Audiovisuals (Proa) ha lamentado este lunes el "paso atrás" de no aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y que debían suponer un avance para la cultura, situándola en el 1,7% de las cuentas.

En un comunicado, han subrayado que la no aprobación de los Presupuestos y el final de la legislatura "dejan en un limbo que genera incertidumbre y preocupación".

Ha reprochado que no aprobar los Presupuestos de la Generalitat significa que este año 2024 se atenderán a unas cuentas prorrogadas: "Eso quiere decir que, de entrada, solo disponemos de las dotaciones del punto de partida de 2023, no del que se acabó ejecutando. Es decir que en la línea de largometrajes de ficción partimos de los 9 millones de euros y no de los 15 que se acabaron invirtiendo el año pasado".

Ha afirmado que pese a que las elecciones no afectan al calendario de convocatorias de las líneas de ayuda, que mantienen su previsión de fechas, "sí que altera el calendario de acciones que deben pasar por el Parlament" como una nueva ley catalana de comunicación audiovisual, la ley de derechos culturales o el reconocimiento de la Filmoteca como ente independiente vinculado a la Conselleria de Cultural.

PRESUPUESTOS ESTATALES

Ha remarcado que la no aprobación de las cuentas catalanas ha hecho que "se pare" la negociación de los Presupuestos estatales y también haya presupuestos prorrogados.

"Las repercusiones para el ICAA pueden ser terribles, ya que la convocatoria tardía de las líneas de ayudas a finales del año pasado supuso que parte del presupuesto no se pudiese ejecutar y que, por tanto, se aplique este año. Esto significa que dispondremos de 40 millones de euros menos porque es una cantidad ya comprometida", ha lamentado.

Asimismo, también ha remarcado la incertidumbre sobre "qué pasará con las partidas variables que desde el Estado se reparten a las comunidades autónomas en función de la disponibilidad de cada año, como son por ejemplo el 'fondillo' y las ayudas para laboratorios y desarrollo".