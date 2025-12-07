El profesor Peter Beinart ve el plan de paz de Trump como "otro paso hacia el despojo" de Gaza

El periodista y profesor en la Universidad Municipal de Nueva York Peter Beinart. - CAPITAN SWING

BARCELONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista y profesor en la Universidad Municipal de Nueva York Peter Beinart ha asegurado que el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es en realidad otro paso hacia el despojo y la destrucción de los palestinos", y ha añadido que este plan no ha detenido a Israel en su matanza de palestinos.

"Esencialmente, lo que hace es dividir Gaza en dos y obligar a los palestinos de Gaza a vivir en la mitad de la tierra en la que vivían antes. Ya estaban en un área increíblemente superpoblada, y ahora están en la mitad de ese territorio", ha lamentado Beinart en una entrevista con Europa Press para presentar su libro 'Ser judío tras la destrucción de Gaza'.

El autor, que habla desde su experiencia como judío, ha comparado lo que está ocurriendo en Gaza con "el proceso que atravesó Estados Unidos con los nativos americanos, donde se les obligó a vivir en áreas de tierra cada vez más pequeñas como parte de un proceso de destrucción de un pueblo entero".

Beinart también ha criticado que los medios de comunicación estadounidenses estén prestando "mucha más atención al sufrimiento de los israelíes que a lo que ha ocurrido a los palestinos", pero ha destacado el papel que ha tenido las redes sociales, que han permitido a los palestinos dar su punto de vista.

INSEGURIDAD DE ISRAEL

Ha sostenido que muchos judíos piensan que Israel es un refugio seguro, "pero en realidad es menos seguro para los judíos que casi cualquier otra comunidad judía grande en el mundo", tras lo que lo ha achacado a la existencia de una supremacía política que oprime a los palestinos en un sistema de violencia que genera contra-violencia, textualmente.

"Creo que los Estados, los países, son más seguros para todos cuando todos tienen una voz en el Gobierno. Cuando todos tienen una voz, el derecho al voto, el derecho a ser representados, entonces existe un mecanismo no violento para que el Estado te escuche", ha argumentado Beinart, que cree que cuando esto no se da, las personas son más propensas a tomar las armas.

El autor ha subrayado que "los judíos israelíes estarían más seguros si vivieran junto a palestinos que tuvieran derechos iguales", aunque ha reconocido que esta opinión es minoritaria y es algo difícil de imaginar hoy en día.

"Creo que la naturaleza de los sistemas políticos supremacistas es que es muy difícil para la gente que se beneficia de esa supremacía imaginar vivir en igualdad junto a las personas que son legalmente inferiores. Y tienden a ver la igualdad como una amenaza gravísima", ha defendido el autor, que ha recordado que esto es lo que pensaban los sudafricanos blancos durante el 'apartheid'.

De hecho, su libro termina con una reflexión esperanzadora, diciendo que los judíos pueden contribuir a la humanidad al "liberarse de la supremacía para que, como aliados de los palestinos", puedan ayudar a liberar el mundo, y considera que, así como Sudáfrica fue inspiradora en cuanto al progreso hacia la igualdad, Israel y Palestina podrían serlo si se avanzara hacia un sistema en que israelíes y palestinos fueran tratados por igual.

JUDAÍSMO E ISRAEL

El profesor también ha alertado de los riesgos de mezclar los términos antisemitismo y antisionismo, y de confundir a los judíos con Israel: "Es muy peligroso para los judíos ser confundidos con ese Estado en particular, porque permite a la gente decir que si no les gusta el Estado de Israel, hay algo malo en los judíos o en el judaísmo".

Ha explicado que escribió este libro para intentar entender por qué personas que conocía apoyaban lo que había hecho Israel en Gaza, y ha señalado que percibe un cambio, especialmente entre los judíos jóvenes, que se están replanteando las historias que se han contado "sobre la naturaleza del Estado de Israel y su relación con los palestinos".