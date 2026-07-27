El programa de becas de grado de la Fundación La Caixa ayuda a 315 estudiantes en 6 años

El programa de becas de grado de Fundación La Caixa ayuda a 315 estudiantes en 6 años - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de becas de grado de la Fundación La Caixa, que facilita el acceso a la universidad y su permanencia, ha becado a 315 estudiantes con pocos recursos económicos desde su creación hace 6 años, informa este lunes en un comunicado.

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, se ha reunido en Barcelona con 50 becarios que han alcanzado el ecuador de sus estudios universitarios, con el objetivo de poner en valor el esfuerzo y la trayectoria de los estudiantes y el compromiso de la entidad.

Fainé ha asegurado que el programa de becas quiere reflejar el propósito de la acción social, que es trabajar "para dar oportunidades a las personas, con el objetivo de que puedan desarrollar plenamente su potencial".

"Los becarios de grado son uno de los mejores ejemplos del poder transformador de la educación y de la importancia de la equidad social para construir un futuro mejor para todos", ha explicado Fainé.

Durante la tercera semana de julio y a lo largo de 5 días, los becados han participado en sesiones presenciales sobre trabajo en equipo e inteligencia colectiva, flexibilidad, resiliencia y gestión del estrés, así como en una última sesión dedicada a aprender a hablar en público.

A través del programa de becas de grado, la fundación quiere garantizar que "las circunstancias económicas no supongan una barrera para el acceso y la continuidad en los estudios universitarios".

MENSUALIDAD

El programa ofrece a los estudiantes una mensualidad, que les facilita una dedicación a sus estudios a tiempo completo, y reciben una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático, dotaciones complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas, orientación académica y un programa de formación en habilidades transversales.

La fundación mantiene una relación cercana con cada becario y ofrece un programa de orientación y mentoría: en total, la fundación destina una inversión media de 54.500 euros a cada beca de grado.