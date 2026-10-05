El programa Biciempresa AMB entrega 102 bicicletas a 39 empresas para su uso los próximos 6 meses

Archivo - Una mujer monta en bicicleta, a 13 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha entregado 102 bicicletas a 39 empresas de 14 municipios, de las que podrán disponer durante 6 meses para los desplazamientos de sus trabajadores, a través del programa Biciempresa en su edición de 2026.

Según informa en un comunicado este lunes, por segundo año consecutivo el programa ha agotado su presupuesto antes de que acabe el año, esta vez de 50.000 euros, confirmando la buena acogida de la iniciativa entre el tejido empresarial metropolitano.

Las bicicletas más solicitadas son las eléctricas plegables con un 51% del total, seguidas por las eléctricas de paseo con un 45%, mientras que las familiares de cola larga representan un 3%, y de las empresas beneficiarias 24 participan por primera vez, un 62%.

Según el AMB, el programa ha permitido reducir el uso del vehículo privado en un 30% de desplazamientos y el transporte público en otro 30% y ha tenido una gran acogida, ya que algunas empresas han ejercido su opción de compra sobre las bicicletas y otras han decidido presentarse a la edición del año que viene.

El programa Biciempresa se puso en marcha en 2017, después de 2 pruebas piloto, y desde entonces se han llevado a cabo 6 convocatorias de subvención, en las que se han cedido más de 450 bicicletas a cerca de 150 empresas de la metrópolis de Barcelona.