El programa Escolta Jove de la Diputación de Barcelona atiende a 267.478 personas desde 2022

Programa Escolta Jove de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Escolta Jove de la Diputación de Barcelona ha atendido a 267.478 personas desde su puesta en marcha en 2022, que han podido acogerse al acompañamiento de 279 referentes en la construcción de su identidad o de su proyecto vital.

En total, los profesionales que forman parte del proyecto han realizado 60.781 acciones, entre ellas acompañamientos individualizados y emocionales, talleres grupales, charlas, asesorías y orientaciones, explica la Diputación en un comunicado este lunes.

Hasta 2027, el organismo provincial habrá destinado cerca de 28 millones de euros al proyecto entre su activación y su gestión, entre los que se incluyen un fondo de pre4stación de 16 millones aprobado el año pasado.