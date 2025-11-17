El programa de innovación B-Value reconoce en su 9 edición el liderazgo de 4 entidades sociales

Foto de familia de las entidades participantes en la novena edición de B-Value. - FUNDACIÓN SABADELL

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del programa de transformación social B-Value, impulsado por Fundación Banco Sabadell y Fundación Ship2B y con el apoyo de Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, ha finalizado con la entrega de sus premios a 4 entidades sociales finalistas durante la celebración de su Demo Day.

En esta novena edición, el jurado ha reconocido a cuatro iniciativas "por su solidez, enfoque de impacto y potencial de escalabilidad", informan ambas fundaciones este lunes en un comunicado.

La Fundació Privada Aspros ha sido distinguida con una dotación de 25.000 euros, otorgada por Sabadell Seguros y Fundación ONCE, y con la consultoría estratégica de PwC por su proyecto 'Transformación Circular Inclusión y Sostenibilidad', que combina empleabilidad inclusiva con gestión sostenible de residuos a través de optimización logística, cumplimiento normativo y trazabilidad digital.

La Fundació Acollida i Esperança recibe 30.000 euros de Fundación Banco Sabadell y Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, una campaña de comunicación de After y la consultoría de liderazgo y RRHH de Salto con Red; por 'Dientes Justos', una iniciativa de Nota de prensa salud bucodental que promueve el acceso a tratamientos dentales para personas en situación de exclusión social.

La Fundación Raíces ha sido premiada con 35.000 euros de Fundación Juan Entrecanales de Azcárate y Fundació Joaquim Molins Figueras y con la consultoría de conexión con empresas de Fundación Hazloposible por 'Empleo Conciencia', un modelo de inserción sociolaboral para jóvenes de 16 a 25 años españoles y extranjeros sin protección familiar.

Finalmente, la Asociación Family Up recibe 15.000 euros, un premio específico incorporado en la edición de este año para apoyar a aquellas entidades que trabajan en la reconstrucción tras la DANA de octubre de 2024, otorgado por Fundación Banco Sabadell- por 'Hasta el infinito y más allá', un programa solidario de acompañamiento a personas mayores de 70 años afectadas por la DANA.