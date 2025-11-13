Prohens pide que Catalunya "vuelva a la multilateralidad" en financiación y defiende la ordinalidad

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha criticado que se esté negociando una financiación singular y ha pedido que Catalunya "vuelva a la multilateralidad" en el marco del Consejo del Política Fiscal y Financiera (CFPP), que celebrará una reunión el próximo lunes, tras lo que ha defendido que se respete el principio de ordinalidad.

Así se ha pronunciado este jueves en un foro de 'La Vanguardia', donde ha criticado que el Gobierno "premia a los que no han cumplido la ley", en alusión al independentismo y al 1-O, y ha asegurado la financiación singular no implica solidaridad entre territorios.

"No entiendo ese miedo a la multilateralidad", ha afirmado Prohens, que ha asegurado que los presidentes y consejeros autonómicos tienen la responsabilidad de resolver entre todos el tema de la financiación en el marco del CPFF.

Ha instado al Gobierno a presentar un borrador de un nuevo modelo de financiación en el CPFF y abrir el debate a las comunidades autónomas: "El debate no se ha abierto, solo se ha abierto con Catalunya y me gustaría ver si se ha abierto de verdad o no", ha criticado la presidenta balear, que ha añadido que no confía en que se presente ese borrador.

También ha sostenido que Catalunya y Baleares son comunidades autónomas infrafinanciadas, pero ha insistido en que eso debe debatirse en el CPFF, donde también discutirán "comunidades del mismo color político", tras lo que ha señalado que los intereses de otros territorios gobernados por el PP no son los mismos que los de Baleares.

Prohens se ha preguntado si la decisión de que Catalunya salga del régimen común la deberán asumir los ciudadanos baleares, ya que esa comunidad es la segunda que más aporta, por detrás de Madrid, y Catalunya es la tercera: "¿Qué les digo yo a mis ciudadanos?".

Además, ha señalado que la insularidad es una singularidad contemplada en la Constitución y ha reclamado que el nuevo sistema de financiación se haga teniendo en cuenta esta situación.

INMIGRACIÓN

Prohens ha criticado la "inacción, abandono y desidia del Gobierno de España" en materia de inmigración, y ha descrito Baleares como la principal puerta de entrada de inmigrantes irregulares de Europa, tras lo que ha reclamado al Ejecutivo central que pida a la Comisión Europea la activación permanente de Frontex.

"Debemos poner políticas valientes que paren el efecto llamada", ha reclamado la presidenta balear, que ha asegurado que hay un crecimiento de población descontrolado en las islas en parte debido a esta llegada de inmigrantes.

Prohens ha añadido que ese efecto llamada se produce por no tener un control de las fronteras y por no activar a Frontex, y se ha mostrado partidaria de deportar a los inmigrantes que delinquen, aunque ha agregado que "no son todos, ni la mayoría".

Ha señalado que exigirán 3 años de residencia legal en las islas y la obligatoriedad de contar con un itinerario laboral para acceder a "cualquier ayuda social que dependa del Govern" balear, y ha añadido que el descontrol en la inmigración hace casi imposible la integración, textualmente.

Sobre si teme que se asimile la posición del PP con la de Vox en materia de inmigración, ha respondido que ella ya hacía el mismo discurso sobre inmigración en 2018, y ha reivindicado también las pruebas dentales "para comprobar si son realmente menores" los que llegan a las Islas Baleares.

Al ser preguntada por si convocaría elecciones anticipadas en Baleares, al igual que en Extremadura, si no logra aprobar unos Presupuestos para 2026, Prohens ha respondido que no es una situación comparable, que ella tiene unas cuentas aprobadas de hace 6 meses y está negociando, tras lo que ha criticado al Gobierno: "No tiene ni un Presupuesto aprobado".