6 promotores se interesan en construir en Catalunya 444 viviendas públicas en 24 solares pequeños

Solar del barrio del Polvorí de Barcelona - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis promotores han manifestado su voluntad de construir 444 viviendas públicas en 24 solares pequeños de 13 municipios después de que la Agència de l'Habitatge de la Generalitat abriera la licitación para encontrar promotores individuales interesados en construir 783 viviendas públicas en 59 solares pequeños de 40 municipios.

Con alguna excepción, son solares con capacidad para 20 viviendas o menos, y los hay cedidos por ayuntamientos en la primera convocatoria de la reserva pública de solares y también de otras propiedades del Institut Català del Sòl (Incasòl), informa la Conselleria de Territorio este jueves en un comunicado.

Los solares están en Alcanar, Arenys de Munt, Balaguer, Barcelona, El Pla del Penedès, El Vendrell, La Canonja, Móra la Nova, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Súria, Vacarisses y Vielha e Mijaran.

SÍLVIA PANEQUE

La consellera Sílvia Paneque ha valorado que ya haya interesados en construir más de la mitad de las viviendas públicas "un mes después de abrirse el plazo de presentación de solicitudes".

A partir de aquí, se abrirá un concurso por un período de un mes para que los promotores puedan presentar sus ofertas por los mismos solares que han recibido al menos una solicitud de interés y, finalmente, la construcción se adjudicará a la mejor propuesta.