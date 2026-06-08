Pronovias pone el foco en tiendas y el impulso internacional tras la venta a CAP Capital

Archivo - Fachada de la tienda de Pronovias en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pronovias ha anunciado que inicia una nueva etapa con el foco en tiendas y franquicias, así como en el impulso internacional, tras la homologación de su venta al fondo CAP Capital por parte del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, informa en un comunicado este lunes.

El objetivo de la empresa es fortalecer la experiencia de compra, evolucionar el modelo de boutique y acelerar su crecimiento internacional "desde una red comercial más sólida, cercana y conectada con las necesidades de las novias".

Entre las nuevas prioridades está reforzar la presencia en el mercado americano y fortalecer el posicionamiento en Europa, así como desarrollar un proyecto basado en tecnología e inteligencia artificial para integrar "inspiración, asesoramiento personalizado, conocimiento del cliente y capacidades comerciales".

Fuentes de la empresa han explicado que la voluntad es "estar más cerca de las novias, ofrecer una experiencia cada vez más personalizada y seguir expandiendo" la presencia de la empresa en mercados clave como Estados Unidos.

La compañía ha añadido que la nueva etapa se inicia con "una visión de largo plazo, combinando estabilidad, disciplina operativa y ambición de crecimiento".