Prorrogan los títulos de familia numerosa o monoparental que caduquen en el confinamiento

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha resuelto que los títulos de familia numerosa y monoparental que hayan caducado o caduquen entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020 se prorroguen automáticamente por un año, y que los que caduquen entre el 1 de junio y el 31 de octubre se renovarán por seis meses.

Ha adoptado esta mesura para atender las necesidades de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria por Covid-19 y garantizar los derechos de las familias numerosas y monoparentales, e independientemente las familias a las que les caduque el título en este periodo deberán solicitar la renovación una vez finalizado el estado de alarma.

En el caso de hijos que durante el periodo de prórroga automática cumplan 21 años o más, y no cursen estudios adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo, o cumplan 26 años y, en ambos casos, no tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no será efectiva esta prórroga automática y dejarán de ser beneficiarios al no cumplir los requisitos legales.

En Catalunya hay 140.997 familias acreditadas con un título de familia numerosa, con datos a 31 de diciembre de 2019, de los que 35.486 tendrían que renovar en el periodo señalado, mientras que las monoparentales son 65.215 y 19.405 serán beneficiadas por la renovación automática de títulos.

La Asociación de Familias Numerosas de Catalunya (Afanoc) ha agradecido la medida que resuelve la problemática ante la "imposibilidad" de poder renovar los títulos por el cierre de las oficinas durante el estado de alarma y permite seguir accediendo a determinadas prestaciones.