Protecció Civil activa la alerta Inuncat por lluvias intensas el domingo en Catalunya

Archivo - Un repartidor en moto durante la tormenta, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activado la alerta roja por tiempo violento y granizadas en el territorio catalán. Han alertado de - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes el Pla Especial d'Emergències per Inundacions (Inuncat) por la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de lluvias intensas el domingo en prácticamente cualquier punto del territorio, especialmente en comarcas de Girona y Catalunya Central.

El Meteocat prevé el sábado algunos chubascos dispersos en el litoral y el Pirineo occidental y el domingo se esperan precipitaciones extensas que se iniciarán en la mitad oeste y que, por la tarde, afectarán a cualquier punto del territorio con posibilidad de tormenta y fuerte viento, informa Protecció Civil en un comunicado.

Concretamente, se pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos, especialmente en zonas de Girona y Catalunya Central, por lo que Protecció Civil pide prudencia en la movilidad y actividades en el exterior, así como evitar atravesar barrancos y zonas inundables.