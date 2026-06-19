Protecció Civil activa la alerta del Procicat por la primera ola de calor del verano

Archivo - Varias personas se protegen del sol en la playa de la Barceloneta, en Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes la alerta del Procicat por calor intenso ante la previsión del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) de un episodio de temperaturas extremas que afectará a Catalunya de domingo a martes, ha informado en un comunicado.

Según el Meteocat, el episodio de calor intenso comenzará a intensificarse el fin de semana y alcanzará su punto álgido el lunes, con temperaturas que podrían superar los 40ºC, especialmente en Ponent (Lleida), y se mantendrán elevadas el lunes y martes.

Las temperaturas nocturnas también serán especialmente elevadas, con mínimas que podrían superar los 25ºC, especialmente en puntos del litoral y prelitoral catalán.

Este episodio de calor intenso vendrá acompañado de una entrada de polvo sahariano en suspensión, que dificultará el descenso de las temperaturas durante la noche.

ACTUACIÓN

En el marco del Plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud, la Conselleria de Salud incorporará en su web de vigilancia epidemiológica nuevos indicadores de la morbilidad asociada al calor, que permitirán analizar mejor su evolución en la atención primaria, las urgencias y los hospitales.

Además, se harán campañas de concienciación y se adoptarán medidas de protección y protocolos de actuación, y adaptará sus recursos asistenciales a los cambios de la demanda, redistribuyendo personal sanitario y reforzando la capacidad de las urgencias.

Por su parte, la Conselleria de Empresa y Trabajo ha publicado un protocolo de actuación para prevenir los efectos del calor en el trabajo con la finalidad de proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras y facilitar las adaptaciones organizativas durante episodios de calor.

La Conselleria de Educación y Formación Profesional destina 20 millones de euros a instalar desde este año ventiladores de techo en 500 centros de la Generalitat, al mismo tiempo que los nuevos presupuestos del departamento contemplan una inyección extraordinaria de 100 millones de euros para reforzar el Plan Clima.

Desde la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión se continuará con actuaciones y valoraciones en centros residenciales y de atención diurna de gente mayor y personas con discapacidad, con campañas informativas y formativas, y enviando avisos de calor intensa o muy intensa a residencias, servicio de atención domiciliaria, patronales, federaciones y equipamientos.

El 061 Salut Respon dará orientación y consejos de salud a la población durante la ola de calor y activará, si fuese necesario, una ambulancia, un médico a domicilio o el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que gestionará las alertas y atenderá 'in situ' a las personas que presenten sintomatología compatible con los efectos del calor.

RECOMENDACIONES

Desde Protecció Civil piden a la ciudadanía que se hidrate, que evite salir a la calle y hacer actividades físicas durante las horas de máxima insolación, que se mantengan las viviendas lo más frescas posibles, bajando las persianas durante el día y ventilando a primera hora de la mañana o durante la noche, y que use refugios climáticos.

Además, pide prestar especial atención a las personas más vulnerables: gente mayor, niños y personas con enfermedades crónicas, así como aquellos que trabajen o realicen actividad física en el exterior.

También recuerdan que no se debe dejar nunca a personas ni animales dentro de vehículos estacionados, ni siquiera durante un corto periodo de tiempo.

INCENDIOS

Los análisis de peligro de incendio forestal indican que durante los próximos días el riesgo ser "muy elevado" en diferentes puntos de Catalunya, especialmente en Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre y zonas de cultivo de cereales en contacto con terrenos forestales, por lo que Agents Rurals intensificará la vigilancia.

La coincidencia con las celebraciones de Sant Joan exige "extremar la prudencia", especialmente con el uso de pirotecnia, que no podrá lanzarse a menos de 400 metros de terrenos forestales, espacios agrícolas ni de zonas con vegetación seca o cerca de materiales inflamables.