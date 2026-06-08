Protecció Civil activa el plan Procicat en fase de alerta por la visita del Papa a Catalunya

Protecció Civil activa la alerta Procicat por la visita del Papa León XIV a Catalunya - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado preventivamente este lunes por la noche el plan Procicat en fase de alerta ante el riesgo de actividades multitudinarias y afectaciones en la movilidad por la visita del Papa León XIV a Catalunya este martes y miércoles, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

León XIV se despedirá este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España, que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio.

La agenda del Papa comenzará a las 10.20 horas y, tras pronunciar su último discurso en Madrid, partirá en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, donde está prevista su llegada a El Prat a las 12.25 horas.