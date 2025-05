Protecció Civil afirma que el confinamiento por el incendio es "garantista" y no constan heridos

El incendio está estabilizado pero no hay hora prevista para desconfinar

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha dicho este sábado que el confinamiento de 5 municipios por el humo tóxico del incendio en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) es una medida "muy garantista" y ha pedido tranquilidad, pero respetar esa medida.

En declaraciones a los periodistas, ha afirmado que el incendio está estabilizado y que Bombers de la Generalitat ven una "evolución satisfactoria" de sus trabajos, aunque no hay hora prevista para desconfinar.

"Podemos estar tranquilos", ha añadido, si la gente se confina en los municipios donde se ha decidido: Vilanova, Cubelles, el núcleo de Roquetes en Sant Pere de Ribes (Barcelona), Cunit y Calafell (Tarragona).

ZONA DE CONFINAMIENTO

Se está siguiendo el humo generado y también cómo el viento ayuda o no a disiparla, y de momento no se plantean ampliar la zona de confinamiento, aunque no se puede descartar hasta que acabe el peligro.

Ha insistido en que la ciudadanía siga confinada y en que puede llamar a los teléfonos 112 y 061 si necesita alguna asistencia.