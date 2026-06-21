Protecció Civil alerta de calor nocturno muy intenso en el litoral y prelitoral catalán

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan Procicat por altas temperaturas y alerta de calor nocturno muy intenso en el litoral y prelitoral de Catalunya hasta, como mínimo, el próximo martes 22 de junio, ha informado en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso ante esta situación y se espera que este domingo las temperaturas superen el baremo de peligro para la salud en la zona de Ponent (Lleida) y el nordeste de Catalunya, así como en comarcas del litoral central y se prevé que este lunes la temperatura suba en todo el territorio.

Durante el periodo de alerta por calor intenso, iniciado el 19 de junio, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 55 personas con afectaciones relacionadas con el calor y, de estas, un 58% han requerido la activación de una ambulancia, trasladando a la persona afectada a un centro sanitario, mientras que un 42% han sido atendidas por el servicio 061 Salut Respon.

Desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) se pide a los ayuntamientos que prevean lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso que sea necesario.

Además, piden que se vigile especialmente a las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos, personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad.