Protecció Civil alerta del fuerte viento en Tarragona, Lleida, Girona y cotas altas del Pirineo

Archivo - Banderas ondeando, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha alertado de las ventadas previstas para este miércoles en varias comarcas de Tarragona y Lleida y el jueves en el Empordà (Girona) y en cotas altas del Pirineo, donde se mantiene activado el plan Ventcat en fase de alerta.

Según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el episodio empezará a mediodía en las comarcas del Segrià y el Pla d'Urgell de Lleida, las Terres de l'Ebre y el Baix Camp, explica Protecció Civil en un comunicado.

Las ventadas cogerán más intensidad de cara a la noche y la madrugada, también en el Alt Empordà (Girona), con rachas que pueden llegar hasta los 100 km/h de componente norte y oeste, que puede provocar oleaje de más de 2,5 metros.