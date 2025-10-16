Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat "sin incidencias destacables en las últimas horas"

Vecinos limpian el barro de las calles, a 13 de octubre de 2025, en Santa Bárbara, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves por la noche la alerta del Pla especial d'emergència per inundacions a Catalunya (Inuncat) "sin incidencias destacables en las últimas horas", aunque se mantiene en fase de prealerta ante la previsión aún de posibles lluvias intensas.

En un comunicado, explican que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que el episodio por intensidad de lluvias aún no ha terminado, y que probablemente se concentrarán en el litoral y prelitoral así como en el prepirineo y pirineo oriental.

También ha finalizado el dispositivo de voluntariado que Protecció Civil ha coordinado conjuntamente con los ayuntamientos afectados por las lluvias torrenciales del 12 de octubre.