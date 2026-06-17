Protecció Civil entrega terminales de la red Rescat a Freginals, Godall y Paüls (Tarragona)

Entrega de los terminales de la red Rescat - PROTECCIÓ CIVIL

TARRAGONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha entregado este miércoles los terminales de la red de radiocomunicaciones de emergencias Rescat a los municipios de Freginals, Godall y Paüls (Tarragona), unas emisoras configuradas para la comunicación en casos de riesgo o emergencias, así como para garantizarla en caso de caída de telecomunicaciones ordinarias.

El delegado del Govern en Terres de L'Ebre (Tarragona), Joan Castor, ha manifestado que es necesario anticiparse a las emergencias y dotar a los municipios de las herramientas necesarias para estar preparados: "Esta tecnología nos permite reforzar la capacidad de respuesta, especialmente en zonas rurales", informa Protecció Civil en un comunicado.

El objetivo de la red Rescat es servir a los colectivos implicados en la seguridad y las emergencias con la finalidad de mejorar el rendimiento, la eficacia y la operativa de todos los recursos de Catalunya que trabajan para este ámbito.