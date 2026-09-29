Protecció Civil envía un ES-Alert al Baix Empordà (Girona) por el aviso de lluvias torrenciales

Aviso de vigilancia por intensidad de lluvia en el Baix Empordà - SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

GIRONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un nuevo ES-Alert al Baix Empordà (Girona) este martes hacia las 19.40 para avisar de lluvias torrenciales que previsiblemente se alargarán hasta las 21 horas en el noreste de la comarca.

"Evite desplazamientos innecesarios, no se acerque a ríos, rieras, barrancos, no baje a sótanos, suba a pisos superiores si entra agua y llame al 112 en caso de emergencia", han apuntado desde Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En este sentido, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un nuevo aviso de vigilancia por intensidad de lluvia y ha avisado que se puede superar el umbral de 90 milímetros en un intervalo de 3 horas.