Protecció Civil envia otra ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) para levantar el confinamiento

Una persona camina por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviado la tercera ES-Alert del día a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) para levantar el confinamiento este viernes sobre las 13 horas, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
La primera alerta se ha enviado para avisar de inundaciones "importantes" a las 7.12 horas y la segunda, para pedir el confinamiento, sobre las 8.30 horas.
Pese a levantarse el confinamiento, Protecció Civil ha expresado que se mantiene la restricción de la movilidad interurbana hasta las 20 horas.