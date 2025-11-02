Protecció Civil hará este lunes una prueba del sistema de alertas a móviles en el área de Barcelona

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat hará este lunes a las 10 horas de la mañana una prueba del sistema de alertas a móviles en la ciudad de Barcelona y las comarcas del Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona).

Todos los teléfonos que se encuentren en estas zonas recibirán un mensaje de texto que indicará que se trata de una prueba de Protecció Civil, informa este domingo en un comunicado.

El sistema de envío masivo de alertas ES-Alert permite una gran difusión en un espacio corto de tiempo y, en casos reales, sirve para alertar de situaciones como accidentes químicos o inundaciones.

El mensaje va acompañado de un sonido estridente que se desactiva al pulsar la tecla que aparece en pantalla, por lo que aquellas personas que no quieran recibir el mensaje deberán poner el móvil en modo avión o apagarlo, aunque en algunos modelos la alerta se reproduce igualmente.

ENCUESTA ANÓNIMA

La Generalitat habilitará una encuesta anónima después de la prueba para que los ciudadanos informen de si han recibido o no el mensaje, en qué idioma y cuál es su compañía telefónica.

Durante el 2025 se han enviado 8 alertas a móviles en las comarcas de Barcelona haciendo uso del sistema ES-Alert, de las que 4 corresponden a simulacros; 2 al plan Infocat por un incendio forestal en Terrassa (Barcelona) y 2 al plan Inuncat por avisos de lluvias intensas.