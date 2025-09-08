Protecció Civil hará una prueba con alertas a móviles en el Alt Pirineu y Lleida este miércoles

LLEIDA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat realizará este miércoles a las 10.00 horas un simulacro con el envío de la alerta a teléfonos móviles Es-Alert en las comarcas del Alt Pirineu i Aran y de Lleida con un mensaje en catalán, castellano, inglés y aranés, ha informado en un comunicado.

Concretamente, sonarán los teléfonos que estén posicionados en las comarcas del Segrià, Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell y Cerdanya, y el mensaje incluirá una encuesta de valoración para que la ciudadanía pueda informar si ha tenido alguna dificultad al recibir la alerta.

La presentación del simulacro se ha llevado a cabo este lunes en la delegación del Govern en Lleida con la delegada Núria Gil y la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, que ha puesto en valor el buen uso de esta herramienta como un "elemento básico" de la estrategia de prevención que facilita la autoprotección de personas que estén afectadas por un riesgo grave.