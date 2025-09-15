Protecció Civil hará una prueba con alertas a móviles en Girona y Catalunya Central este martes

Archivo - La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Catalunya) de la Cons - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Protecció Civil de la Generalitat realizará un simulacro este martes 16 de septiembre a las 10 con el envío de la alerta a teléfonos móviles Es-Alert en diversas comarcas de la Catalunya Central y de Girona con un mensaje en catalán, castellano e inglés, informa en un comunicado este lunes.

Recibirán la alerta móviles que estén en Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès y Selva (Girona), Bages, Berguedà, Osona, parte del Anoia (Barcelona) y Solsonès (Lleida).

Dado que la herramienta es anónima y no incluye ningún sistema de verificación automática de la recepción, la Generalitat habilitará --como en las cuatro pruebas realizadas hasta ahora-- una encuesta para que los ciudadanos informen de si han recibido o no el mensaje, en qué idioma, de qué compañía son, entre otros aspectos.