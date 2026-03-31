Protecció Civil mantiene activada la alerta por los fuertes vientos en Catalunya el miércoles

Racha de viento en una foto de archivo. - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil mantiene activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de ventadas en Catalunya (Ventcat) ante la previsión de que el fenómeno se mantenga el miércoles 1 de abril, afectando las zonas del Pirineo, Prepirineo y el Empordà, principalmente en la provincia de Girona.

El Servei Meteorològic de Catalunya prevé que las ráfagas de viento puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora en cotas medias y altas, por lo que se reitera el llamamiento a la prudencia en la movilidad y las actividades exteriores, informa Protecció Civil en un comunicado de este lunes.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.578 llamadas por incidentes causados por el viento que han generado 1.108 expedientes, principalmente en las comarcas gerundenses del Baix (38,92%) y el Alt (19,21%) Empordà.

La mayoría de llamadas han sido para informar de riesgo estructural (1.362, 86,31%), así como para pedir rescate de personas (42, 3,36%) y por incidencias con suministros (34, 2,15%).

ALUDES, NEVADAS Y OLEAJE

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Icgc) ha informado de que se prevén fuertes aludes en la zona del Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en el Pirineo de Lleida, de cara a este miércoles, y ha activado el Plan especial de emergencias por aludes en Catalunya (Allaucat).

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informado que el oleaje intenso irá a la baja, afectando la Costa Brava, donde puede haber olas superiores a los 2,5 nmetros de forma puntual, por lo que pide no acercarse a espigones y paseos marítimos.

Por otro lado, se prevé que las nevadas intensas se alarguen hasta el mediodía de este miércoles en la cara norte del Pirineo, y que queden por encima de la cota 1.400, donde podrían acumularse más de 20 centímetros.