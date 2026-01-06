Protecció Civil mantiene activas las alertas por frío, viento y oleaje en Catalunya

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA, 6 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activas las alertas por frío, viento y oleaje en Catalunya para este martes y miércoles, con previsiones de frío intenso en todo el territorio hasta miércoles a mediodía.

El plan Procicat se mantiene activo en fase de alerta por ola de frío y en prealerta por oleaje, con olas que podrían superar los 2,5 metros y llegar a 3 en la costa de las comarcas del Alt y Baix Empordà (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado este martes.

Por lo que respecta a la previsión de frío extremo, durante la tarde y noche de este martes afectará a toda Catalunya a excepción de las comarcas del Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Baix Penedès y Baix Camp (Tarragona).

Para este miércoles se esperan, desde la madrugada hasta el mediodía, fuertes heladas en el interior, y débiles y moderadas en el litoral.

En cuanto al oleaje, la mayor intensidad se concentrará este martes por la tarde y durante la noche: se recomienda alejarse de espigones, paseos marítimos y otras zonas de riesgo.

RACHAS DE VIENTO

Según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya hay posibilidad de rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora durante este martes, principalmente en el Empordà (Girona), y en menor medida en zonas del Pirineo y Prepirineo, por lo que sigue activa la alerta del plan Ventcat.

Para este miércoles se mantiene la posibilidad de rachas de viento en estas zonas, aunque durante la parte central del día la afectación se centrará en el Pirineo occidental y, en la última franja del día, en las comarcas del Pirineo y Prepirineo, Alt Empordà (Girona), Terres de l'Ebre (Tarragona) y el Segrià (Lleida).

MÁS NIEVE EN EL PIRINEO

El Plan especial de emergencias por nevadas, Neucat, sigue activo en prealerta: desde este miércoles hasta el jueves se podrían superar los 20 centímetros de grosor en cotas por encima de los 1.400 metros, en las comarcas del Vall d'Aran, Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà (Lleida).

La cota de nieve se situará inicialmente en los 800 metros y, a lo largo del día, subirá progresivamente a los 1.400 metros, lo que provocará lluvia en cotas inferiores.