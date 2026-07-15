Protecció Civil pide prudencia tras 20 ahogamientos mortales en el primer mes de temporada de baño

Archivo - Varias personas en la playa de la Barceloneta, a 13 de julio de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 personas han muerto por ahogamiento desde que el pasado 15 de junio empezó la temporada de baño en Catalunya, por lo que Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar la prudencia en playas, piscinas y aguas interiores en un verano "especialmente caluroso", un factor que incrementa la afluencia en estos espacios.

Del total de muertes, 11 se han producido en playas, 6 en piscinas y 3 en aguas interiores; en cuanto a las playas, 10 de las 11 víctimas son hombres y 9 de los casos se han producido en la Costa Daurada, informa Protecció Civil en un comunicado este miércoles.

Respecto a las piscinas, 5 de las 6 víctimas son mujeres y 5 de los ahogamientos se han producido en piscinas privadas.

Por su parte, el CAT112 ha recibido un total de 1.171 llamadas relacionadas con 765 incidentes en las playas, si bien más del 90% han sido por asistencias sanitarias o afectaciones por el estado del mar.

Además, desde el inicio de la campaña, 19 personas han resultado heridas por ahogamiento en las playas catalanas, de las cuales 5 han sido trasladadas en estado crítico (dos murieron posteriormente), 1 en estado grave y 13 en estado menos grave a diversos centros hospitalarios.