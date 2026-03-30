Protecció Civil pide prudencia por fuerte viento en el Pirineo y Empordà (Girona) este martes

Archivo - Valla caída por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido prudencia ante la posibilidad de que este martes se registren rachas de viento superiores a los 90 km/h en zonas del Pirineo y L'Empordà (Girona), especialmente en cotas medias y altas, informa en un comunicado este lunes.

Por ello, se mantiene activada la alerta del plan Ventcat y se insta a la ciudadanía a seguir las previsiones meteorológicas y a evitar las actividades fuera de las zonas controladas, ya que en el Pirineo, al haber mucha nieve, se puede producir ventisca.

Hasta las 19 horas de este lunes el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.208 llamadas que han generado 825 expedientes, la mayor parte de ellos en el Baix Empordà (Girona).