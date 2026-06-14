Protecció Civil pone en marcha el dispositivo de coordinación del Cecat para la temporada de baño

Imagen del visor de playas de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat pone en marcha este lunes el dispositivo de prevención, seguimiento y coordinación de incidencias relacionadas con la temporada de baño de 2026, que se extenderá hasta el 15 de septiembre y monitoriza las incidencias en playas, piscinas y aguas interiores en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).

Desde el Cecat se hará seguimiento de las incidencias y su evolución de manera coordinada con los municipios que gestionan la seguridad de las playas y con el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), para lo que se han incorporado dos personas de refuerzo que velarán exclusivamente por la seguridad en el litoral catalán, informa en un comunicado este domingo.

Personal del SEM volverá a estar presente este año en el Cecat para agilizar la transmisión y gestión de la información de todas las incidencias en el medio acuático.

Además, Protecció Civil vuelve a habilitar la página web del visor de playas con información en tiempo real de qué playas están vigiladas, la bandera que ondea en cada momento, si hay presencia de medusas y los servicios disponibles.

Protecció Civil hace un llamamiento a extremar las precauciones durante la temporada de baño y pone el foco en la gente mayor, en lo que respecta al baño en las playas.

En las piscinas piden a los adultos responsables de menores que tengan especial cuidado para evitar accidentes y, en cuanto a ríos, pantanos y estanques la principal recomendación es bañarse en zonas habilitadas.