Protecció Civil pone en prealerta el plan Ferrocat por el paro de maquinistas de este jueves

Archivo - Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el plan Ferrocat ante la huelga convocada para este jueves por parte del sindicato de maquinistas Semaf en Renfe.

Según informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este miércoles, la huelga "puede comportar una reducción significativa del servicio ferroviario", y por este motivo, Protecció Civil reforzará el seguimiento de la movilidad y de las posibles incidencias derivadas del paro.

En las horas punta, Rodalies ofrecerá un 66% del servicio habitual, de acuerdo con los servicios mínimos establecidos, y el resto de la jornada el 33% del servicio habitual, y Renfe recomienda planificar con antelación los desplazamientos.