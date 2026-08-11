Protecció Civil pone en prealerta el Procicat por el eclipse de este miércoles

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya Procicat por el eclipse solar total de este miércoles.

Lo hacen para realizar el seguimiento de la movilidad y la afluencia de visitantes en diversos puntos de Catalunya, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Catalunya dispondrá de unos 30 puntos oficiales de observación, la mayoría concentrados en la provincia de Tarragona y con más de un sitio por localidad.