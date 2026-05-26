Protecció Civil simula un incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa (Tarragona)

Simulacro de incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús
Simulacro de incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús - PROTECCIÓ CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 26 mayo 2026 14:53
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TARRAGONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha organizado la mañana de este martes un simulacro de incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa (Tarragona) para poner a prueba el Plan de Autoprotección (PAU), homologado en abril de 2025, informa en un comunicado.

El ejercicio ha consistido en simular un incendio en un cuadro eléctrico y 10 personas han sufrido afectaciones de diversa consideración, con quemaduras, inhalación de humo o traumatismos.

El simulacro ha obligado a activar a 12 efectivos de Bombers de la Generalitat, así como el Sistema d'Emergències Mèdiques y los Mossos d'Esquadra.

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