Protecció Civil simula un incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa (Tarragona)

Simulacro de incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús - PROTECCIÓ CIVIL

TARRAGONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha organizado la mañana de este martes un simulacro de incendio en el Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa (Tarragona) para poner a prueba el Plan de Autoprotección (PAU), homologado en abril de 2025, informa en un comunicado.

El ejercicio ha consistido en simular un incendio en un cuadro eléctrico y 10 personas han sufrido afectaciones de diversa consideración, con quemaduras, inhalación de humo o traumatismos.

El simulacro ha obligado a activar a 12 efectivos de Bombers de la Generalitat, así como el Sistema d'Emergències Mèdiques y los Mossos d'Esquadra.