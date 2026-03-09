Protecció Civil simula un incendio en el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona)

Simulacro de incendio en el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona) este lunes - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y el Institut d'Assistència Sanitària han organizado este lunes un simulacro de incendio en el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona) para poner a prueba el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la instalación, que fue homologado en septiembre de 2023, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El ejercicio ha comenzado con un incendio simulado en un vestidor del subterráneo del edificio SALT del parque y se ha evacuado a una decena de personas y a un herido, que ha sido atendido por los equipos de primeros auxilios del centro.

Además de la activación del PAU, también ha permitido poner a prueba el Plan Procicat de Protecció Civil y la coordinación con los diferentes cuerpos de emergencias y, además, el Ayuntamiento de Salt también ha activado su plan de emergencias municipal.

En el ejercicio se han comprobado las actuaciones de medios técnicos internos, las comunicaciones internas y externas, la accesibilidad y la ubicación en el exterior del edificio de las ayudas externas para llegar a la zona del incendio, así como el nuevo sistema de llamadas simultáneas automáticas y la rápida constitución de la célula de evaluación.

En el simulacro han participado los Bombers de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra y la Policia Local de Salt y, en este caso, no ha participado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) porque la atención al herido la ha hecho el propio servicio de urgencias del hospital.